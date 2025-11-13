|
MTI legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
MTI hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 24,28 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,19 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,60 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MTI einen Umsatz von 7,13 Milliarden JPY eingefahren.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 61,62 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei MTI ein Gewinn pro Aktie von 43,05 JPY in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,10 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 29,91 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 27,67 Milliarden JPY im Vorjahr.
