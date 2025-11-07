Murphy Oil legte Quartalsergebnis vor

Murphy Oil hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0,02 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,930 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 721,5 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 753,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at