10.08.2026 18:16:38

MV lockert Lkw-Sonntagsfahrverbot

SCHWERIN (dpa-AFX) - Wegen des anhaltenden Niedrigwassers am Rhein und anderen Flüssen will nun auch Mecklenburg-Vorpommern das Sonn- und Feiertagsfahrverbot für Lkw lockern. "Ab dem kommenden Wochenende wird auf Grundlage einer entsprechenden Regelung des Ministeriums eine Ausnahmeregelung wirksam", teilte ein Sprecher des Schweriner Verkehrsministeriums auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Wie lange die Ausnahmeregelung gelten soll, ließ er offen.

Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und das Saarland hatten das Fahrverbot bereits ab dem vergangenen Wochenende vorübergehend gelockert. Baden-Württemberg und Bayern handeln wie MV zum kommenden Wochenende. Sachsen hingegen lehnt eine generelle Lockerung ab und verweist auf mögliche Ausnahmegenehmigungen.

Das historische Niedrigwasser gerade am Rhein belastet die deutsche Wirtschaft schon seit Wochen. Schiffe können bei niedrigen Pegelständen weniger Ladung aufnehmen, wodurch Transportkosten steigen und Lieferketten unter Druck geraten. Auch die Binnenschifffahrt auf der Elbe ist von Niedrigwasser betroffen./ili/DP/jha

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