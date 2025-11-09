NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
09.11.2025 16:34:00
My Favorite Stock to Buy Right Now -- and Yes, of Course It's Nvidia Stock (NVDA)
I feel like it's such a cliché to offer up Nvidia (NASDAQ: NVDA) as my favorite stock to buy right now. However, there are just too many great reasons anyone might consider it for their portfolio.For starters, there's the company's past performance, which has featured torrid growth. The stock's average annual rate of growth over the past decade has been about 76%. (Over the past three years, it's been 146% -- plus, the stock is up 51% year to date as I write this.) The stock recently became the first to hit the $5 trillion mark, then dropped back below that mark.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten
|
13:10
|Nvidia und OpenAI: Börsenangst vor Platzen der KI-Blase nimmt zu (Spiegel Online)
|
07.11.25
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 fällt schlussendlich (finanzen.at)
|
07.11.25
|NYSE-Handel: S&P 500 notiert schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
07.11.25
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite verliert letztendlich (finanzen.at)
|
07.11.25
|Aufschläge in New York: Dow Jones verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.at)
|
07.11.25
|Nebius-Aktie legt stärker zu als NVIDIA und Palantir - was treibt den KI-Newcomer an? (finanzen.at)
|
07.11.25
|Schwache Performance in New York: Dow Jones sackt nachmittags ab (finanzen.at)
|
07.11.25
|Minuszeichen in New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Freitagnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.mehr Analysen
|08:19
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.10.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.10.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|08:19
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.10.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.10.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|08:19
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.10.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.10.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.08.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!