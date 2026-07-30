N1 hf legte Quartalsergebnis vor

N1 hf lud am 28.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,22 ISK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,55 ISK erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 46,35 Milliarden ISK vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 43,58 Milliarden ISK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at