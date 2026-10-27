Nabors Industries Aktie
WKN: 662778 / ISIN: BMG6359F1032
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27.10.2026 22:01:01
Nabors Industries Reports Q3 Loss
(RTTNews) - Nabors Industries Ltd. (NBR) on Tuesday reported a third-quarter loss, compared to a profit a year ago. Meanwhile, adjusted EBITDA increased nearly 4% year-over-year, supported by stronger International Drilling performance, a larger Lower 48 fleet and growth in Drilling Solutions.
Net loss attributable to Nabors shareholders was $11.2 million or $1.24 per share, compared to net income of $274.2 million or $16.85 per share a year earlier.
Operating revenues increased to $872.2 million from $818.2 million last year.
Adjusted EBITDA rose to $245.5 million from $236.3 million, while adjusted operating income increased to $85.8 million from $76.0 million.
Looking ahead, Nabors expects fourth-quarter adjusted free cash flow of $60 million to $70 million and adjusted EBITDA growth sequentially. For full-year 2026, the company anticipates adjusted EBITDA of approximately $930 million and adjusted free cash flow of $100 million to $110 million.
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