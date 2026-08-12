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12.08.2026 06:31:29
Nac: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Nac hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Der Verlust je Aktie wurde auf 6,47 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Nac ein Ergebnis je Aktie von -0,620 JPY vermeldet.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 12,53 Milliarden JPY – eine Minderung von 4,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 13,08 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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