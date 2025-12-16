16.12.2025 18:50:38

Nach 35 Jahren: Flieger aus Europa wieder in Bagdad gelandet

BAGDAD (dpa-AFX) - Erstmals seit 35 Jahren ist ein Passagierflugzeug einer europäischen Airline wieder in der irakischen Hauptstadt Bagdad gelandet. Eine Maschine der griechischen Fluggesellschaft Aegean Airlines landete dort heute aus Athen. Irakische Flughäfen seien ein "sicheres und zukunftsfähiges Umfeld", teilte die Behörde für zivile Luftfahrt mit und erklärte, der Irak kehre nun "zurück auf die europäische Luftfahrtkarte".

Aegean Airlines will die Route zwischen Athen und Bagdad zunächst mit zwei Flügen pro Woche bedienen. Je nach Bedarf könne die Zahl der Flüge auch steigen, teilte die Behörde mit. Auch Oman Air will künftig Ziele in Europa von Bagdad aus anfliegen.

Nach der Invasion des Nachbarlands Kuwait im Jahr 1990 hatte der UN-Sicherheitsrat ein Wirtschaftsembargo gegen den Irak und umfassende Sanktionen verhängt. Damit wurden die internationalen Flüge in das Land fast vollständig eingestellt. Mit dem Sturz von Diktator Saddam Hussein 2003 wurden viele Sanktionen wieder aufgehoben und das Land fand schrittweise wieder Anschluss an den internationalen Luftverkehr./jot/DP/nas

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12.12.25 KW 50: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Wichtige US-Daten im Fokus: ATX-Anleger letztlich zurückhaltend -- DAX schließt auf rotem Terrain -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen beenden Handel schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am zweiten Handelstag der Woche wenig bewegt. Am deutschen Markt prägten Verluste das Bild. Die Wall Street schloss mit unterschiedlichen Vorzeichen. In Fernost dominierten die Bären das Börsengeschehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen