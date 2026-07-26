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26.07.2026 14:42:38
Nach CSD-Angriff: Merz-Statement in Berlin erwartet
BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Angriff am Rande des Berliner CSD will sich Bundeskanzler Friedrich Merz am Nachmittag öffentlich in Berlin äußern. Wie ein Sprecher der Bundesregierung mitteilte, wird Merz gegen 16.15 Uhr ein Statement vor der St. Marienkirche abgeben. In der Kirche ist am Nachmittag eine Andacht geplant. Dabei will Bischof Christian Stäblein eine kurze Ansprache halten./wn/DP/zb
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