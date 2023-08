Nach der Zinsanhebung durch die Fed: Dieses US-Investment empfehlen Experten nun

• Fed erhöht Leitzinsen erneut• EZB zieht mit Zinserhöhung nach• Finanzexperten raten zu Certificates of Deposit

Die US-Notenbank Federal Reserve hat das elfte Mal in 16 Monaten die Zinszügel enger gezogen. Ob in diesem Jahr eine weitere Leitzinserhöhung zu erwarten ist, ist unklar - die Währungshüter haben die Tür für eine Fortsetzung der falkenhaften Geldpolitik offengelassen, konkrete Prognosen im Rahmen ihrer jüngsten Zinssitzung aber vermieden.

Auch die Europäische Zentralbank hat die Leitzinsen im Kampf gegen die Inflation erneut angehoben - und sich gleichzeitig die Möglichkeit für weitere Zinsschritte offen gehalten.

Für Anleger eine Gemengelage, die die Frage aufkommen lässt, wie man sich im aktuellen Börsenumfeld am besten positioniert.

Langweilige Anlagen erleben Comeback

Während in Niedrigzinszeiten Sparkonten und Staatsanleihen zu den weniger beliebten Anlageformen gehören, feiern diese - häufig als eher langweilig bezeichneten - Investmentoptionen bei hohen Zinsen ein Comeback. Auf der Suche nach sicheren Renditen parken viele Anleger ihr Geld auf hochverzinslichen Sparkonten oder investieren in Staatsanleihen.

Certificates of Deposit werden immer beliebter

Doch auch so genannte Certificates of Deposit (CDs) steigen in Zeiten höhere Zinsen in der Beliebtheit der Anleger. Diese Finanzprodukte, die mit Termingeldern vergleichbar sind, verbriefen eine Termineinlage bei Banken oder Unternehmen, festgelegt ist die Laufzeit und der Zinssatz.

Für Anleger sind hier höhere Zinsen als bei herkömmlichen Sparkonten drin, allerdings verpflichtet man sich dazu, das Geld für einen bestimmten Zeitraum zu halten. Anders als bei Festgeldanlagen können Investoren das Papier weiterverkaufen, was insbesondere für Investoren, die Flexibilität bei ihrer Geldanlage suchen, ein Vorteil ist.

Während Certificates of Deposit hierzulande noch eine recht neue Anlageform sind, haben sie sich in den USA bereits etabliert und können dort auf liquiden Märkten gehandelt werden. "Egal, ob Sie ein Gen-Z sind, der gerade das College abgeschlossen hat, oder ein frischgebackener Rentner, CDs sind plötzlich sehr attraktiv geworden", zitiert das "Wall Street Journal" Lou Liberatore, den Forschungsdirektor bei Alexandria Capital, einem Investment- und Vermögensverwaltungsunternehmen.

Finanzberater nennen Vorteile von CDs

Obwohl es noch zu früh ist, um zu sagen, ob die Zinsen ihren Höhepunkt erreicht haben, bieten CDs Finanzberatern zufolge für Sparer verschiedene Strategien für kurz- und längerfristige Renditen, so das WSJ weiter.

Häufig würden Experten zum CD-Laddering raten - also dem Kauf einer Reihe unterschiedlicher Certificates of Deposit mit unterschiedlichen Fälligkeitensdaten. So würden Anleger sicherstellen, jedes Jahr einen Teil ihre Einlagen ausgezahlt zu bekommen, was wiederum in neue Instrumente investiert werden könnte, wenn sich die Zinsen ändern.

Auch die Hantelstrategie sei in diesem Fall eine Option, so Experten weiter.



