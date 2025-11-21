SolarWinds Aktie
WKN DE: A0NHPY / ISIN: US83416B1098
|
21.11.2025 09:10:00
Nach großem Cyberangriff: US-Börsenaufsicht lässt Klage gegen Solarwinds fallen
Weil Solarwinds vor einer verheerenden Cyberattacke die eigenen Investoren getäuscht haben soll, ist die SEC vor Gericht gezogen. Nun komt der Rückzieher.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
