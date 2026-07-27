BAB Aktie
WKN: 592316 / ISIN: US0551831078
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27.07.2026 05:00:02
Nach Huthi-Angriffen: Schiffsverkehr durch Bab al-Mandab bricht ein
Die Huthis im Jemen wollen Saudi-Arabien den Export von Öl so schwer wie möglich machen - und scheinen damit zumindest im Moment erfolgreich zu sein. Zuletzt waren so wenige Tanker in der Meerenge Bab al-Mandab unterwegs, wie seit Monaten nicht.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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