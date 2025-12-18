Nach Rezession 2023/24 erwarten Wifo und IHS moderaten Aufschwung

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Weitere Zitate und Details (Absatz 5 bis 10), Reaktionen (vorletzter und letzter Absatz) ---------------------------------------------------------------------

Steigende Investitionen und ein höherer Staatskonsum haben Österreichs Wirtschaft im laufenden Jahr gestützt. Wifo und IHS erhöhten am Donnerstag ihre Konjunkturprognose für das laufende Jahr und 2026 leicht. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) soll heuer real um 0,5 Prozent wachsen und im kommenden Jahr um 1,2 bzw. 1,0 Prozent. Im Oktober gingen die Ökonomen für 2025 von einem Wirtschaftswachstum von 0,3 (Wifo) bzw. 0,4 Prozent (IHS) aus und für 2026 von 1,1 bzw. 0,9 Prozent.

Für Österreichs Wirtschaft gebe es "ein Licht am Ende des Tunnels", sagte Wifo-Direktor Gabriel Felbermayr bei der Präsentation des Konjunkturberichts in Wien. Die Rezession der Jahre 2023 und 2024 war der längste Wirtschaftsabschwung der Zweiten Republik. Für 2026 und 2027 erwartet Felbermayr "keinen stürmischen Aufschwung", aber ein Wachstum leicht über dem Durchschnitt der Eurozone.

Der Direktor des Instituts für Höhere Studien (IHS), Holger Bonin, warnte bei der Pressekonferenz vor zu viel Optimismus. "Die aktuelle wirtschaftliche Erholung steht auf tönernen Füßen." Bonin verwies auf die weiter herausfordernde Lage für die österreichische Exportindustrie und die angespannten öffentlichen Finanzen. Auch die Änderungen der US-Sicherheitspolitik werde Europa "erhebliche Ressourcen" kosten. Auch Österreich müsse sich auf höhere Sicherheitsausgaben einstellen.

Moderate Aufschwungsphase 2026/27

Für 2027 prognostizieren Wifo und IHS ein Wirtschaftswachstum in Österreich von 1,4 bzw. 1,1 Prozent. "Aufgrund eines Verlusts an internationaler Wettbewerbsfähigkeit und der protektionistischen Tendenzen im Welthandel dürfte das Tempo der wirtschaftlichen Erholung hinter früheren Aufschwungphasen zurückbleiben", schreiben die IHS-Ökonomen in ihrer Konjunkturprognose.

Die österreichische Industrie dürfte laut Wifo-Prognose "den Tiefpunkt am Jahresende 2025 durchschritten haben". Die heimischen Exporte und die industrielle Bruttowertschöpfung würden im kommenden Jahr "im Sog der Weltwirtschaft" wieder steigen. Von 2023 bis 2025 waren die Ausfuhren rückläufig. Die US-Importzölle, die handelspolitische Unsicherheit und die Schwäche der deutschen Industrie belasten Österreichs Exportwirtschaft. Die durchschnittlichen US-Zölle seien aber niedriger als erwartet, erklärte der Wifo-Chef. US-Präsident Donald Trump habe bisher "eine löchrige Zoll-Mauer" errichtet.

Verfügbare Haushaltseinkommen sinken 2025 real um 0,9 Prozent

Vom Konsum der privaten Haushalte erwarten beide Institute keinen Turbo für Österreichs Wirtschaft. Die weiterhin hohe Inflation und die niedrigen Lohnabschlüsse dämpfen die Einkommensentwicklung der privaten Haushalte. Die verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte sollen laut Wifo heuer real um 0,9 Prozent sinken und 2026 minimal um 0,1 Prozent steigen. 2024 betrug das Einkommensplus noch 4,4 Prozent. Die Konsumenten greifen nun wieder verstärkt auf ihre Rücklagen zurück. Das IHS erwartet, dass die Sparquote von 11,7 Prozent im Jahr 2024 bis 2027 auf 9,2 Prozent sinkt. Auch wenn die Sparquote 2026 wieder einstellig werde, sei sie im internationalen Vergleich immer "noch hoch", so der IHS-Direktor.

Inflation geht zurück, aber immer noch über Eurozonen-Schnitt

Gute Nachrichten gibt es bei der Teuerung: Die Inflation soll von heuer 3,5 Prozent (Wifo) bzw. 3,6 Prozent (IHS) auf 2,6 bzw. 2,5 Prozent im kommenden Jahr sinken. Zu Jahresbeginn 2026 fällt der Basiseffekt des Energiepreisanstieges vom Jänner 2025 weg, wodurch die Inflationsrate laut Wifo und IHS um bis zu 1 Prozentpunkt sinkt. Österreichs Inflationsrate wird 2026 und 2027 aber weiter deutlich über dem Eurozonen-Schnitt liegen. Die heimische Regierung müsse "die Dämpfung der Teuerung weiter priorisieren", betonte der Wifo-Direktor. Um die Inflation zu bekämpfen, brauche es mehr Wettbewerb und einen Fokus auf die Angebotspolitik sowie Zurückhaltung der öffentlichen Hand bei Gebührenerhöhungen.

Die schwache Wirtschaftsentwicklung in den vergangenen Jahren schlug merkbar auf den Arbeitsmarkt durch. Die nationale Arbeitslosenquote stieg von 6,3 Prozent im Jahr 2022 bis auf 7,4 Prozent im Jahr 2025. Im kommenden Jahr erwarten Wifo und IHS einen leichten Rückgang der Arbeitslosenrate auf 7,3 Prozent. Im Jahr 2027 soll die Arbeitslosenquote weiter auf 7,0 bzw. 7,1 Prozent sinken.

Staatliches Defizit weiter hoch

Wifo und IHS prognostizieren für heuer ein gesamtstaatliches Budgetdefizit in Österreich von 4,6 bzw. 4,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Infolge der Budgetkonsolidierung erwarten beide Institute im kommenden Jahr ein Defizit von 4,2 Prozent und 2027 von 4,0 Prozent. Der Fiskalrat kam zuletzt auf ähnliche Budgetzahlen.

Die beiden Forschungsinstitute sehen deutliche Abwärtsrisiken für ihre Konjunkturprognose. Neben der US-Handelspolitik, den geopolitischen Konflikten - u.a. der Ukraine-Krieg und Chinas Exportpolitik kann die vergleichsweise hohe Inflation in Österreich und die Budgetkonsolidierung der öffentlichen Hand die heimische Konjunktur bremsen.

Viele Reaktionen auf Wifo/IHS-Prognose

Die Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), Martha Schultz, forderte angesichts der Konjunkturprognose in einer Aussendung "dringend eine weitere Entlastung" für Unternehmen. Die Bundesgeschäftsführerin des ÖGB, Helene Schuberth, drängt auf mehr Mittel für aktive Arbeitsmarktpolitik und Qualifizierung sowie Investitionen in Daseinsvorsorge, Pflege und die "Transformation unserer Wirtschaft". IV-Generalsekretär Christoph Neumayer plädiert für "tiefgreifende strukturelle Reformen", um die Wirtschaft anzukurbeln.

FPÖ-Budgetsprecher Arnold Schiefer sieht sich durch die Wifo/IHS-Daten bestätigt, dass das Doppelbudget der Regierung und Budgetsanierung gescheitert sei. Die Wirtschaftssprecherin der Grünen, Elisabeth Götze, fordert unter anderem mehr Maßnahmen zur Inflationsbekämpfung und mehr Investitionen in Erneuerbare Energien. SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer und ÖVP-Wirtschaftssprecher Kurt Egger sehen die aktuelle Konjunkturprognose als positive Bestätigung der Regierungspolitik. NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos sieht für die Regierung "einen klaren Auftrag, den Reformkurs zu vertiefen".

