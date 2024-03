Nach Übernahmeofferte: Encavis will Portfolio mittelfristig stärker ausbauen

HAMBURG (dpa-AFX) - ENCAVIS will in den kommenden Jahren mehr Wind- und Solarparks in sein Portfolio aufnehmen als bislang geplant. Bis Ende 2027 sollen die Erzeugungskapazitäten bei 7 Gigawatt liegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mit. Bislang hatte das Management 5,8 Gigawatt avisiert. Für das laufende Jahr rechnet Encavis mit einem Rückgang des operativen Gewinns, vor allem wegen geringerer Stromgroßhandelspreise in einem herausfordernden Marktumfeld, wie es hieß.

Das Unternehmen legte den Ausblick sowie vorläufige Zahlen für das vergangene Jahr vor, nachdem der US-Finanzinvestor KKR am Morgen ein Übernahmeangebot für die Hamburger abgegeben hatte.

Encavis strebt für 2024 einen leichten Umsatzanstieg auf 460 Millionen Euro an. Davon sollen mehr als 300 Millionen Euro als bereinigter Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verbleiben. Vergangenes Jahr erzielte Encavis Erlöse von gut 449 Millionen Euro. Der operative Gewinn belief sich auf gut 319 Millionen Euro und lag damit rund 9 Prozent unter dem Vorjahreswert./lew/tav/stk