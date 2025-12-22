22.12.2025 05:49:40

Nach vier Jahren Chaos wird A45 im Sauerland freigegeben

LÜDENSCHEID (dpa-AFX) - Vier Jahre nach der plötzlichen Unterbrechung wird eine der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen in Nordrhein-Westfalen am Montag wieder freigegeben: Die A45 durch das Sauerland. Wegen Einsturzgefahr war die Rahmedetalbrücke bei Lüdenscheid im Dezember 2021 gesperrt worden.

Der Neubau in vier Jahren gilt als rekordverdächtig für Infrastrukturprojekte hierzulande. "Wir können Tempo in Deutschland", sagte dazu Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU), der seit Mai im Amt ist.

Die A45 verbindet die Region als einzige Nord-Süd-Achse mit dem Ruhrgebiet und Hessen. Die vierjährige Sperrung hatte nach Angaben von Wirtschaftsverbänden erhebliche Folgen für Unternehmen. Das Institut der Deutschen Wirtschaft beziffert den Schaden für Betriebe in der Region auf rund 1,5 Milliarden Euro.

Während der Sperrung haben sich täglich 20.000 Autos und Lastwagen über kleine Umgehungsstraßen mitten durch Orte und Wohnsiedlungen gequält - Lärm, Abgase und Staus inklusive.

Die Arbeiten an der Rahmedetalbrücke gehen weiter. Die erste Brückenhälfte ist fertig. Daneben wird an einem zweiten Brückenteil gebaut. Ende 2026 sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein./mhe/DP/he

