NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 15.150 Pkt - Deutsche Börse und Westwing fester

FRANKFURT (Dow Jones)--Von einem "verhaltenen Wochenauftakt" am Montag berichtete ein Händler von Lang & Schwarz. Deutsche Börse wurden 0,8 Prozent höher getaxt. Das Unternehmen strebt zukünftig die Ausschüttung von 30 bis 40 Prozent des den Aktionären zurechenbaren Periodenüberschusses als Dividende an, teilte der Börsenbetreiber am Vorabend seines Investorentages mit. Bisher lag die Ausschüttungsquote bei 40 bis 60 Prozent des Konzerngewinns. Für 2023 werde mit einer Ausschüttung von rund 40 Prozent geplant. Zudem wurde ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von 300 Millionen Euro beschlossen.

Westwing wurden 19 Prozent höher gestellt. Das Unternehmen hat seine Prognose für das bereinigte EBITDA für 2023 angehoben. Der Online-Möbelhändler erwartet nun, im Geschäftsjahr 2023 ein bereinigtes EBITDA zwischen 13 und 19 Millionen Euro zu erzielen. Bisher ging das Unternehmen von einem bereinigten EBITDA in der oberen Hälfte des Korridors von 4 bis 13 Millionen Euro aus.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

15.150 15.136 +0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err

(END) Dow Jones Newswires

November 06, 2023 16:22 ET (21:22 GMT)