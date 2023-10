NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 15.249 Pkt - Dräger gesucht, Surteco gemieden

FRANKFURT (Dow Jones)--Der nachbörsliche Handel mit deutschen Aktien hat am Montagabend ganz im Zeichen von Prognoseanpassungen gestanden. So wurden Drägerwerk bei Lang & Schwarz 5 Prozent fester geshandelt, nachdem der Medizintechnikkonzern nach einer guten Geschäftsentwicklung im dritten Quartal die Jahresprognose leicht angehoben hatte. Um 5 Prozent in die Gegenrichtung ging es für Surteco. Die Gesellschaft hatte in den ersten neun Monaten 2023 weniger verdient als vor Jahresfrist und in der Folge die Prognose für das Gesamtjahr erneut gesenkt.

Die Adler Group hat Avega Revision als Abschlussprüfer für den Einzel- und Konzernjahresabschluss der Geschäftsjahre 2022 und 2023 gewonnen. Der Immobilienkonzern hatte nach einem Bilanzskandal lange Zeit darum kämpfen müssen, Abschlussprüfer für die eigene Bilanz zu finden. Der Kurs wurde 16 Prozent höher getaxt. "Allerdings ist das ein Pennystock", relativierte ein Händler den Kursanstieg. Nach der Ankündigung eines Aktienrückkaufs wurden Scherzer 1,5 Prozent fester gehandelt.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

15.249 15.238 +0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 16, 2023 16:33 ET (20:33 GMT)