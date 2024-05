NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 18.136 Punkte - Qiagen kaum bewegt

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Qiagen-Aktie hat sich am Montag nachbörslich in Reaktion auf die um 22.05 Uhr MESZ veröffentlichten Quartalszahlen kaum bewegt. Das Unternehmen übertrag dabei die Prognosen knapp und sieht sich auf Kurs, die Ziele 2024 zu erreichen. Morphosys zeigten sich zuletzt ebenso kaum verändert, nachdem es mit dem Kurs nachbörslich noch etwas weiter nach unten gegangen war. Mit Vorlage der Quartalszahlen am späten Abend erholte er sich dann aber wieder. Morphosys hatte eine leichte Umsatzsteigerung berichtet bei einem deutlich ausgeweiteten Verlust. Zugleich berichtete das Unternehmen, dass die geplante Übernahme durch Novartis stetig vorangehe und im ersten Halbjahr 2024 abgeschlossen werde.

Die Lufthansa-Aktie bewegte sich ebenfalls kaum mit der Nachricht, dass die EU die kartellrechtlichen Prüfung des Lufthansa-Einstiegs bei der italienischen Fluggesellschaft ITA eine Woche länger als geplant nun bis zum 13. Juni prüft.

Fast keine Bewegung zeigte auch die Aktie des Schmuckeinzelhändlers Elumeo. Das Unternehmen traf zwar die Prognosen für Umsatz und Rohertragsmargen 2023, verfehlte aber Vorhersage für das bereinigte EBITDA mit -0,4 Millionen Euro nach 2,2 Millionen Euro im Jahr zuvor. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet Elumeo mit einem Umsatzwachstum zwischen 4 und 8 Prozent sowie eine überproportionale Steigerung des bereinigten EBITDA zwischen 1,5 und 3,5 Millionen Euro.

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

18.135,57 18.118,32 +0,1%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

