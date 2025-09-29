29.09.2025 22:24:40

NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 23.772 Pkt - Ruhiger Wochenbeginn

DOW JONES--Von einem sehr ruhigen nachbörslichen Handel berichtete zu Wochenbeginn ein Händler von Lang & Schwarz. Wichtige Unternehmensnachrichten habe es nicht gegeben, die Umsätze seien entsprechend niedrig gewesen, so der Teilnehmer weiter.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

23.772 23.745 +0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 29, 2025 16:25 ET (20:25 GMT)

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen fester -- ATX schließt tiefer -- DAX schlussendlich kaum verändert -- Asiatische Indizes letztlich uneinig
Zum Wochenauftakt bewegte sich der heimische Leitindex abwärts, während sich der deutsche Leitindex kaum bewegte. An den US-Börsen waren leichte Gewinne zu sehen. An den Börsen in Fernost ging es in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

