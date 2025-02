NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 21.950 Pkt - Voltabox plus 11%

DOW JONES--Bei Lang & Schwarz haben Anleger am Montagabend eine ganze Reihe von Schlagzeilen nach Xetra-Schluss verarbeiten müssen. Unter deutschen Aktien bewegten sich Voltabox mit plus 11 Prozent am auffälligsten. Ein neuer Vorstand beteiligt sich mit frischem Kapital indirekt am Unternehmen.

Merck KGaA bewegten sich nach Börsenschluss volatil seitwärts, nachdem der Konzern fortgeschrittene Übernahmegespräche mit Springworks Therapeutics in den USA bestätigt hatte. Zuvor hatte ein Agenturbericht bereits von diesen Gesprächen berichtet.

Die Panzerschmiede KNDS stockt bei beim Panzergetrieberhersteller Renk auf, der Kurs wurde 2,5 Prozent fester getaxt. Amadeus Fire hatte am Abend schwache Geschäftszahlen präsentiert, der Kurs sank um 2,5 Prozent.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

21.950 21.912 +0,2%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 10, 2025 16:41 ET (21:41 GMT)