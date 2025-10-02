02.10.2025 22:34:39

NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 24.474 Pkt - Lebhafter Handel

DOW JONES--Recht lebhaft verlief der nachbörsliche Handel am Donnerstag nach Aussage eines Händlers von Lang & Schwarz. Die Investoren hätten "quer Beet" gekauft, auch aufgrund der erneut positiven Tendenz an der Wall Street. Dabei habe es jedoch keine wichtigen Unternehmensmeldungen gegeben.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.474 24.423 +0,2%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 02, 2025 16:34 ET (20:34 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22:29 Rohstoffe im 3. Quartal 2025: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.
21:32 September 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
21:01 Kryptowährungen im 3. Quartal 2025: Quartalsbilanz von Bitcoin, Ether & Co.
01.10.25 3. Quartal 2025: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
01.10.25 September 2025: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt leicht im Plus -- US-Handel endet mit Gewinnen -- DAX legt weiter zu - Rekord bleibt in Reichweite -- Börsen in Asien schließen mit Gewinnen
Am heimischen Aktienmarkt zeigten sich die Anleger am Donnerstag verhalten in Kauflaune. In Deutschland waren kräftige Gewinne zu sehen. An den US-Börsen ging es aufwärts. An den größten Handelsplätzen in Asien dominierten am Donnerstag die Käufer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen