NACHBÖRSE/XDAX -0,0% auf 21.892 Punkte

DOW JONES--Die Kurse der Porsche AG und der Porsche SE haben am Donnerstag nachbörslich je um knapp 1 Prozent nachgegeben. Zuvor hatte zunächst die Porsche AG eine Ergebnisbelastung angekündigt als Folge von Maßnahmen zur Steigerung der Ertragskraft; später hatte die Porsche SE mitgeteilt, als Folge der Entwicklung bei der Porsche AG mit einer höheren Wertberichtigung auf die Beteiligung an der Porsche AG zu rechnen. An den geplanten Dividenden für 2024 wollen beide Unternehmen aber festhalten.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

21.892,31 21.902,42 -0,0%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

February 06, 2025 16:33 ET (21:33 GMT)