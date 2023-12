NACHBÖRSE/XDAX -0,2% auf 16.628 Punkte - Ruhiger Handel

FRANKFURT (Dow Jones)--Insgesamt in recht ruhigen Bahnen verlief der nachbörsliche Handel am Mittwoch nach Aussage eines Händlers von Lang & Schwarz. Wichtige Unternehmensnachrichten habe es nicht gegeben. Die Umsätze seien vor diesem Hintergrund "eher durchschnittlich" gewesen, so der Teilnehmer.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

16.628 16.656 -0,2%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

December 06, 2023 16:22 ET (21:22 GMT)