NACHBÖRSE/XDAX -1,1% auf 17.422 Pkt - Allianz gut behauptet

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit den Kursen deutscher Aktien ist es im Nachbörsenhandel am Mittwoch in der Breite nach unten gegangen, parallel zur schwächeren Tendenz im Späthandel an der Wall Street.

Die Allianz-Aktie konnte sich beim Broker Lang & Schwarz aber gut behaupten. Der Versicherer hatte am Abend vor dem Quartalsausweis am Donnerstag mitgeteilt, in diesem Jahr mehr eigene Aktien zurückzukaufen als ursprünglich geplant. Knapp 1 Prozent höher wurden Freenet gestellt nach der Präsentation von Halbjahreszahlen, die grob im Rahmen der Erwartungen ausfielen, und nach der Bekräftigung der Prognosen für das Gesamtjahr.

Varta zeigten sich wenig verändert auf die Nachricht, dass der Mehrheitseigner Michael Tojner mit einer Finanzspritze in Millionenhöhe den in Schieflage geratenen Batteriehersteller als Einheit erhalten will.

VIB Vermögen machten einen Satz um rund 10 Prozent. Das Unternehmen hatte seine Prognosen für die Bruttomieteinnahmen und den Gewinn aufgrund des Erwerbs von Mehrheitsbeteiligungen erhöht.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

17.422,10 17.615,15 -1,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

