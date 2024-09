NACHBÖRSE/XDAX unv. bei 19.000 Pkt - Commerzbank-Aktie wenig bewegt

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Commerzbank-Aktie hat am Dienstag im nachbörslichen Handel kaum auf die getroffenen Personalentscheidungen reagiert. Die Bank, die sich derzeit der Übernahmeavancen von Unicredit erwehren muss, hat Finanzvorständin und Vize-Chefin Bettina Orlopp zur neuen Vorstandsvorsitzenden ernannt. Sie soll CEO Manfred Knof "zeitnah" ablösen und nicht erst zum Ablauf von dessen Vertrag Ende 2025. Ihr Stellvertreter wird Firmenkundenvorstand Michael Kotzbauer. Mit dem Aufrücken Orlopps an die Spitze benötigt die Commerzbank eine Nachfolge für das Finanzressort. Hierfür hat der Aufsichtsrat einen geordneten Auswahlprozess eingeleitet. Für die Übergangszeit werde Orlopp die CFO-Rolle in Personalunion ausüben. Sowohl die neue Chefin als auch Kotzbauer erhalten mit Antritt ihrer neuen Rollen einen Fünfjahresvertrag. Die Commerzbank-Aktie wurde bei Lang & Schwarz unverändert getaxt.

