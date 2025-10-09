NACHBÖRSE/XDAX unv. bei 24.621 Pkt - Energiekontor unter Druck

DOW JONES--Von einem recht lebhaften nachbörslichen Handel am Donnerstag berichtete ein Händler von Lang & Schwarz. Die Aktie von PSI Software zeigte sich nur noch wenig bewegt, nachdem das Unternehmen am Abend einen Reuters-Bericht bestätigt hatte, wonach es Gespräche mit Finanzinvestoren über ein mögliches Übernahmeangebot gibt. Das Unternehmen teilte mit, es befinde sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit drei Parteien, namentlich Thoma Bravo, HgCapital und Warburg Pincus, über den Abschluss einer Investitionsvereinbarung und ein mögliches Übernahmeangebot. Mit dem Bericht war die Aktie am Ende des regulären Handels deutlich angesprungen und hatte gut 22 Prozent höher geschlossen. Nachbörslich wurde die Aktie 0,5 Prozent fester getaxt.

Dagegen wurden Energiekontor 10 Prozent niedriger getaxt. Aufgrund von Projektverzögerungen in Deutschland und veränderten Rahmenbedingungen für mehrere britische Windkraftprojekte, deren geplante Veräußerung überwiegend zum Konzernergebnis vor Steuern (EBT) des Geschäftsjahres 2025 beitragen soll, wurde die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 angepasst. So wird das Konzern-EBT nur noch bei 30 bis 40 Millionen Euro gesehen, nach zuvor 70 bis 90 Millionen Euro.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.621 24.611 unv.

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 09, 2025 16:36 ET (20:36 GMT)