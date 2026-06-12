Nadex legte Quartalsergebnis vor

Nadex hat sich am 09.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 67,68 JPY gegenüber 61,08 JPY im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Nadex 12,35 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,91 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 81,12 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 29,85 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Nadex mit einem Umsatz von insgesamt 36,84 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,89 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um -0,14 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at