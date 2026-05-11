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11.05.2026 06:31:29
NAFCO: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
NAFCO präsentierte am 08.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
NAFCO vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 52,12 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -35,190 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal hat NAFCO 38,06 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 38,02 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 9,09 JPY gegenüber 6,95 JPY je Aktie im Vorjahr.
Gegenüber dem Vorjahr hat NAFCO im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 3,62 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 175,27 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 181,85 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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