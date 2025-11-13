|
13.11.2025 06:31:28
NAGANO KEIKI stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
NAGANO KEIKI hat sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS belief sich auf 62,56 JPY gegenüber 78,97 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NAGANO KEIKI in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,69 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16,52 Milliarden JPY im Vergleich zu 18,71 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
