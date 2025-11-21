Nagpur Power Industries stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nagpur Power Industries äußerte sich am 19.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,75 INR. Im Vorjahresquartal waren 2,15 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 14,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 180,8 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 153,8 Millionen INR.

Redaktion finanzen.at