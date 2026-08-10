NAKANISHI: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

NAKANISHI ließ sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NAKANISHI die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 50,14 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 36,61 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 24,75 Milliarden JPY – ein Plus von 19,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NAKANISHI 20,65 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at