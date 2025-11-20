NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
20.11.2025 04:07:00
Nano Nuclear: Is Now the Time to Invest?
Between a skyrocketing demand for power, concerns about climate change, and an ever-dwindling supply of fossil fuels, many people are looking to nuclear power as the way forward.The optimism surrounding nuclear energy has led to a new crop of nuclear start-ups. Each of these companies claims that it has what it takes to rise above its competitors. This means that if you're an investor, it can be hard to separate bluster from genuine potential.Today, I'll take a closer look at one of these young, confident start-ups: Nano Nuclear Energy (NASDAQ: NNE).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
