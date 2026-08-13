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13.08.2026 06:31:29
Nano One Materials legte Quartalsergebnis vor
Nano One Materials stellte am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,04 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Nano One Materials ein EPS von -0,030 CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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