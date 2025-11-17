NanoCarrier legte Quartalsergebnis vor

NanoCarrier hat am 14.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 3,35 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NanoCarrier -5,140 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 33,4 Millionen JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 333,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,7 Millionen JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at