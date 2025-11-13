|
13.11.2025 06:31:28
Nanophase Technologies gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Nanophase Technologies hat sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,02 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Nanophase Technologies ein EPS von 0,040 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 13,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 14,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 16,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
