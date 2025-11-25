Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
|
25.11.2025 15:35:00
NASA: Boeings Starliner soll zwei Mal weniger zur ISS fliegen
Nach der Panne bei der ersten bemannten Starliner-Mission reduziert die NASA die Zahl der Flüge des Boeing-Raumschiffs zur ISS.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
