Apollo Education Grou a Aktie
WKN: 898968 / ISIN: US0376041051
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08.10.2026 11:03:28
NASA Apollo program pioneer Margaret Hamilton dies
US scientist Margaret Hamilton is being hailed as a pioneer for her groundbreaking work developing software for NASA's Apollo lunar program. She died at the age of 90.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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