NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 fällt zurück

Derzeit ziehen sich die Börsianer in New York zurück.

Am Dienstag steht der NASDAQ 100 um 20:03 Uhr via NASDAQ 1,16 Prozent im Minus bei 20 201,72 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,018 Prozent auf 20 442,77 Punkte an der Kurstafel, nach 20 439,05 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 20 160,63 Punkte, das Tageshoch hingegen 20 484,31 Zähler.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 19 514,58 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 15.07.2024, wies der NASDAQ 100 20 386,88 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, bei 14 995,12 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 22,11 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 20 690,97 Punkten. Bei 16 249,19 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Ross Stores (+ 2,43 Prozent auf 146,80 USD), Marvell Technology (+ 2,30 Prozent auf 79,47 USD), Warner Bros Discovery (+ 2,12 Prozent auf 7,70 USD), Mondelez (+ 1,87 Prozent auf 71,85 USD) und Exelon (+ 1,85 Prozent auf 40,67 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen ASML (-17,14 Prozent auf 722,80 USD), KLA-Tencor (-14,41 Prozent auf 710,11 USD), Applied Materials (-10,13 Prozent auf 192,22 USD), Enphase Energy (-9,08 Prozent auf 92,26 USD) und JDcom (-8,00 Prozent auf 40,61 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 42 863 870 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,176 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

Die JDcom-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Die The Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4,53 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

