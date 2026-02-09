NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 legt am Mittag zu

Mit dem NASDAQ 100 geht es am Montagmittag aufwärts.

Um 17:58 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Plus von 0,96 Prozent auf 25 317,18 Punkte an der NASDAQ 100-Kurstafel. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,487 Prozent auf 24 953,68 Punkte an der Kurstafel, nach 25 075,77 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 25 317,49 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 876,28 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Der NASDAQ 100 wurde vor einem Monat, am 09.01.2026, mit 25 766,26 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 25 059,81 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 21 491,31 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 0,440 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 26 165,08 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 24 455,40 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit AppLovin (+ 13,06 Prozent auf 459,85 USD), Palantir (+ 6,04 Prozent auf 144,11 USD), Broadcom (+ 4,51 Prozent auf 347,95 USD), Axon Enterprise (+ 4,24 Prozent auf 431,76 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 3,63 Prozent auf 216,00 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Workday (-5,79 Prozent auf 153,49 USD), Old Dominion Freight Line (-3,52 Prozent auf 195,35 USD), Cognizant (-3,52 Prozent auf 74,37 USD), Booking (-3,51 Prozent auf 4 300,58 USD) und PepsiCo (-2,65 Prozent auf 165,98 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 23 307 378 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 3,799 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

In diesem Jahr weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Mit 6,53 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

