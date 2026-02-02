NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 mittags mit grünem Vorzeichen

Der NASDAQ 100 erhöht sich im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 0,88 Prozent auf 25 776,28 Punkte. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 0,238 Prozent tiefer bei 25 491,64 Punkten, nach 25 552,39 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 25 795,56 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 478,50 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 02.01.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 25 206,17 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 25 858,13 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, bei 21 478,05 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,26 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26 165,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 954,18 Zählern registriert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Old Dominion Freight Line (+ 5,29 Prozent auf 182,36 USD), Micron Technology (+ 5,24 Prozent auf 436,60 USD), Intel (+ 5,04 Prozent auf 48,81 USD), Charter A (+ 4,52 Prozent auf 215,44 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4,45 Prozent auf 247,26 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil IDEXX Laboratories (-5,82 Prozent auf 631,47 USD), Enphase Energy (-2,92 Prozent auf 35,90 USD), Constellation Energy (-2,88 Prozent auf 272,61 USD), Diamondback Energy (-2,75 Prozent auf 159,44 USD) und Tesla (-2,69 Prozent auf 418,83 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 13 491 451 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,920 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

Im NASDAQ 100 hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,78 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at