NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 sackt zum Start ab

Am Mittwoch geht es im NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ um 1,17 Prozent auf 25 439,73 Punkte nach unten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,646 Prozent auf 25 575,57 Punkte an der Kurstafel, nach 25 741,95 Punkten am Vortag.

Bei 25 434,58 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 25 624,19 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,691 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 25 196,73 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 14.10.2025, einen Stand von 24 579,32 Punkten auf. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 14.01.2025, den Wert von 20 757,41 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 5,55 Prozent auf 182,59 USD), Diamondback Energy (+ 2,53 Prozent auf 155,04 USD), Cognizant (+ 2,37 Prozent auf 86,47 USD), ON Semiconductor (+ 1,85 Prozent auf 60,51 USD) und Kraft Heinz Company (+ 1,83 Prozent auf 23,94 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen AppLovin (-4,91 Prozent auf 635,81 USD), Arm (-4,40 Prozent auf 103,10 USD), Intuit (-4,23 Prozent auf 579,70 USD), Biogen (-4,00 Prozent auf 171,17 USD) und Intuitive Surgical (-3,24 Prozent auf 543,59 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 8 869 925 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,858 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,66 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,85 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at