NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 schwächelt zum Start

Der NASDAQ 100 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Morgen in die Verlustzone.

Am Mittwoch verliert der NASDAQ 100 um 16:00 Uhr via NASDAQ 0,56 Prozent auf 30 561,03 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,085 Prozent auf 30 706,23 Punkte an der Kurstafel, nach 30 732,40 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Mittwoch bei 30 543,07 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 30 706,23 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ 100 bereits um 2,05 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, den Stand von 29 308,86 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 23.06.2026, einen Wert von 29 347,27 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.09.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 24 580,17 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 21,24 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 30 770,63 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22 841,42 Punkte.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Palantir (+ 3,64 Prozent auf 191,72 USD), Cadence Design Systems (+ 2,70 Prozent auf 311,13 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 1,90 Prozent auf 750,61 USD), Thomson Reuters (+ 1,69 Prozent auf 97,28 USD) und Tesla (+ 1,56 Prozent auf 384,82 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen AppLovin (-5,43 Prozent auf 310,88 USD), Paychex (-5,26 Prozent auf 108,51 USD), Booking (-4,23 Prozent auf 157,28 USD), Airbnb (-3,58 Prozent auf 156,02 USD) und Teradyne (-3,31 Prozent auf 385,49 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 2 311 490 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,796 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,45 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,68 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at