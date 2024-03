NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels mit Zuschlägen

Der NASDAQ 100 tendierte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 1,15 Prozent stärker bei 18 240,11 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,197 Prozent auf 18 067,70 Punkte an der Kurstafel, nach 18 032,20 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18 003,24 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 249,12 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,20 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 20.02.2024, stand der NASDAQ 100 noch bei 17 546,10 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.12.2023, lag der NASDAQ 100 noch bei 16 554,16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.03.2023, lag der NASDAQ 100 bei 12 562,61 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 10,25 Prozent nach oben. Bei 18 416,73 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16 249,19 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Intel (+ 4,55 Prozent auf 40,40 EUR), Enphase Energy (+ 4,16 Prozent auf 113,70 USD), Align Technology (+ 3,76 Prozent auf 329,14 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (+ 3,52 Prozent auf 132,17 USD) und Lucid (+ 3,33 Prozent auf 2,79 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Sirius XM (-3,01 Prozent auf 3,87 USD), Moderna (-1,93 Prozent auf 103,08 USD), DexCom (-1,22 Prozent auf 132,53 USD), Charter A (-1,10 Prozent auf 295,30 USD) und IDEXX Laboratories (-0,92 Prozent auf 529,50 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 18 067 811 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,854 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,36 erwartet. Mit 7,35 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at