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Index-Performance im Blick 04.11.2026 18:01:27

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 am Mittag mit Gewinnen

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 am Mittag mit Gewinnen

Mit dem NASDAQ 100 geht es am dritten Tag der Woche aufwärts.

Am Mittwoch steigt der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ um 1,56 Prozent auf 28 620,55 Punkte. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 0,591 Prozent höher bei 28 346,81 Punkten, nach 28 180,26 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 28 829,66 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 28 276,22 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht kletterte der NASDAQ 100 bereits um 0,208 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 30 807,93 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 04.08.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 29 733,16 Punkte taxiert. Der NASDAQ 100 stand vor einem Jahr, am 04.11.2025, bei 25 435,70 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 13,55 Prozent zu. Bei 31 361,37 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten erreicht.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Booking (+ 11,18 Prozent auf 173,07 USD), AppLovin (+ 10,97 Prozent auf 272,45 USD), Intuitive Surgical (+ 9,76 Prozent auf 483,78 USD), Moderna (+ 8,56 Prozent auf 247,99 USD) und Autodesk (+ 7,72 Prozent auf 271,80 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Datadog A (-12,68 Prozent auf 192,55 USD), Lumentum (-10,46 Prozent auf 609,00 USD), CoreWeave (-9,21 Prozent auf 48,79 USD), Sandisk (-8,30 Prozent auf 1 033,05 USD) und Constellation Energy (-8,09 Prozent auf 242,10 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 14 930 393 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 4,392 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

In diesem Jahr verzeichnet die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,53 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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AppLovin Corp 310,00 -1,87% AppLovin Corp
Autodesk Inc. 237,00 -1,39% Autodesk Inc.
Booking Holdings 149,40 -0,27% Booking Holdings
Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued 213,00 -0,30% Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
CoreWeave 40,22 2,79% CoreWeave
CrowdStrike 196,50 1,72% CrowdStrike
Datadog Inc Registered Shs -A- 156,20 0,77% Datadog Inc Registered Shs -A-
Intel Corp. 48,20 2,95% Intel Corp.
Intuitive Surgical Inc 412,00 -1,09% Intuitive Surgical Inc
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