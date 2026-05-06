NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100-Anleger greifen zu

Am Mittwoch notiert der NASDAQ 100 um 18:00 Uhr via NASDAQ 1,52 Prozent höher bei 28 439,89 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 0,782 Prozent stärker bei 28 234,02 Punkten, nach 28 015,06 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 28 208,23 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 28 468,05 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 2,56 Prozent. Vor einem Monat, am 06.04.2026, lag der NASDAQ 100 noch bei 24 192,17 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.02.2026, stand der NASDAQ 100 bei 25 075,77 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 06.05.2025, mit 19 791,35 Punkten bewertet.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 12,83 Prozent zu Buche. Bei 28 468,05 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 22 841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit AMD (Advanced Micro Devices) (+ 16,99 Prozent auf 415,62 USD), Arm (+ 12,65 Prozent auf 235,25 USD), Lam Research (+ 7,30 Prozent auf 295,94 USD), ASML (+ 6,34 Prozent auf 1 534,38 USD) und PDD (+ 4,91 Prozent auf 101,51 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Diamondback Energy (-5,13 Prozent auf 195,60 USD), Atlassian (-4,80 Prozent auf 87,92 USD), AppLovin (-4,42 Prozent auf 456,99 USD), Workday (-3,97 Prozent auf 123,76 USD) und Verisk Analytics A (-3,80 Prozent auf 173,59 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 20 723 017 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,111 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,81 erwartet. Mit 7,12 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at