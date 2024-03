NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 nachmittags in Rot

Am Mittwoch tendiert der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,05 Prozent tiefer bei 18 200,85 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,701 Prozent fester bei 18 338,19 Punkten in den Mittwochshandel, nach 18 210,54 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 18 344,09 Punkte, das Tagestief hingegen 18 168,20 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der NASDAQ 100 bereits um 0,081 Prozent nach. Vor einem Monat, am 27.02.2024, wies der NASDAQ 100 17 971,05 Punkte auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 27.12.2023, einen Stand von 16 906,80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.03.2023, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 12 673,07 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 10,02 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 18 464,70 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 249,19 Zählern.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Enphase Energy (+ 8,60 Prozent auf 118,75 USD), Cintas (+ 7,80 Prozent auf 682,78 USD), Lucid (+ 7,43 Prozent auf 2,97 USD), Marvell Technology (+ 6,42 Prozent auf 72,64 USD) und JDcom (+ 3,55 Prozent auf 27,30 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Pinduoduo (spons ADRs) (-2,73 Prozent auf 116,82 USD), NVIDIA (-2,70 Prozent auf 900,63 USD), Netflix (-2,52 Prozent auf 613,38 USD), CrowdStrike (-2,24 Prozent auf 322,62 USD) und Old Dominion Freight Line (-1,92 Prozent auf 424,98 USD) unter Druck.

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 10 159 423 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,943 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,07 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

