NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsstart schwächer

Am Mittwoch gibt der NASDAQ 100 um 15:58 Uhr via NASDAQ um 0,14 Prozent auf 25 096,72 Punkte nach. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,139 Prozent auf 25 167,86 Punkte an der Kurstafel, nach 25 132,94 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 25 193,41 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 005,94 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 1,01 Prozent. Vor einem Monat, am 17.11.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 24 799,92 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.09.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 24 223,69 Punkte. Vor einem Jahr, am 17.12.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 22 001,08 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 gewann der Index bereits um 19,65 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 26 182,10 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Zählern markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Enphase Energy (+ 3,55 Prozent auf 32,99 USD), Airbnb (+ 2,95 Prozent auf 135,91 USD), Atlassian (+ 2,60 Prozent auf 163,71 USD), Netflix (+ 2,34 Prozent auf 96,78 USD) und Fiserv (+ 2,04 Prozent auf 69,08 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen PDD (-2,89 Prozent auf 105,87 USD), Constellation Energy (-2,13 Prozent auf 357,84 USD), Broadcom (-2,11 Prozent auf 334,11 USD), NVIDIA (-2,06 Prozent auf 174,06 USD) und lululemon athletica (-1,93 Prozent auf 202,75 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 6 313 268 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,657 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 5,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,49 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at