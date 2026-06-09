NASDAQ 100

29 084,50
-329,76
-1,12 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
NASDAQ 100 im Fokus 09.06.2026 22:34:22

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 schlussendlich in Rot

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 schlussendlich in Rot

Der NASDAQ 100 bewegte sich am Abend auf rotem Terrain.

Am Dienstag verbuchte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende ein Minus in Höhe von 1,12 Prozent auf 29 084,50 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,792 Prozent fester bei 29 647,34 Punkten in den Dienstagshandel, nach 29 414,26 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 28 196,90 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 29 805,30 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 29 234,99 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 09.03.2026, bei 24 967,25 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 09.06.2025, bei 21 797,87 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 15,39 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 30 762,20 Punkte. Bei 22 841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Dollar Tree (+ 4,14 Prozent auf 112,15 USD), Cintas (+ 3,58 Prozent auf 179,87 USD), Align Technology (+ 3,52 Prozent auf 178,10 USD), Biogen (+ 3,36 Prozent auf 199,10 USD) und lululemon athletica (+ 3,24 Prozent auf 121,36 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-8,00 Prozent auf 117,02 USD), Marvell Technology (-7,61 Prozent auf 266,88 USD), AppLovin (-7,60 Prozent auf 520,84 USD), Arm (-6,22 Prozent auf 324,86 USD) und Enphase Energy (-5,92 Prozent auf 53,51 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 44 798 448 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,300 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,54 zu Buche schlagen. Mit 6,87 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 29 084,50 -1,12%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:39 Komplettverkauf bei Microsoft: Diese US-Aktien hält der Gates Foundation Trust im 1. Quartal 2026
08.06.26 Pershing Square-Depot im Umbau: Ackman kauft Microsoft und reduziert Google-Anteil
07.06.26 Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Diese Änderungen gab es in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham
07.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 23
07.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 23: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Angriffe zwischen Iran und Israel eingestellt: ATX letztlich etwas leichter -- DAX schließt im Minus -- Wall Street beenden Handel uneins -- Börsen in Fernost letztlich weitestgehend erholt
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete am Dienstag knappe Verluste. Der deutsche Aktienmarkt rutschte ins Minus. An der Wall Street ging in unterschiedliche Richtungen. Anleger in Asien griffen am Dienstag fast allerorts beherzt zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen