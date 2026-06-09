NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 schlussendlich in Rot

Der NASDAQ 100 bewegte sich am Abend auf rotem Terrain.

Am Dienstag verbuchte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende ein Minus in Höhe von 1,12 Prozent auf 29 084,50 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,792 Prozent fester bei 29 647,34 Punkten in den Dienstagshandel, nach 29 414,26 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 28 196,90 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 29 805,30 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 29 234,99 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 09.03.2026, bei 24 967,25 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 09.06.2025, bei 21 797,87 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 15,39 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 30 762,20 Punkte. Bei 22 841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Dollar Tree (+ 4,14 Prozent auf 112,15 USD), Cintas (+ 3,58 Prozent auf 179,87 USD), Align Technology (+ 3,52 Prozent auf 178,10 USD), Biogen (+ 3,36 Prozent auf 199,10 USD) und lululemon athletica (+ 3,24 Prozent auf 121,36 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-8,00 Prozent auf 117,02 USD), Marvell Technology (-7,61 Prozent auf 266,88 USD), AppLovin (-7,60 Prozent auf 520,84 USD), Arm (-6,22 Prozent auf 324,86 USD) und Enphase Energy (-5,92 Prozent auf 53,51 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 44 798 448 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,300 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,54 zu Buche schlagen. Mit 6,87 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at