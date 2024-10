NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 verbucht am Mittag Verluste

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 18:01 Uhr um 0,37 Prozent tiefer bei 19 960,39 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,401 Prozent auf 19 954,66 Punkte an der Kurstafel, nach 20 035,02 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 19 899,68 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 19 990,12 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, bei 18 421,31 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 20 391,97 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, mit 14 973,24 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 20,65 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 20 690,97 Punkten. Bei 16 249,19 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Super Micro Computer (+ 16,72 Prozent auf 48,13 USD), NVIDIA (+ 3,38 Prozent auf 129,14 USD), Diamondback Energy (+ 2,68 Prozent auf 199,83 USD), Booking (+ 1,59 Prozent auf 4 254,34 USD) und Lucid (+ 1,35 Prozent auf 3,39 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Monster Beverage (-3,77 Prozent auf 49,03 USD), JDcom (-3,34 Prozent auf 45,40 USD), Adobe (-3,05 Prozent auf 491,76 USD), Ross Stores (-2,90 Prozent auf 141,36 USD) und Amazon (-2,68 Prozent auf 181,52 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 22 269 149 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,143 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 8,85 erwartet. Die The Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

