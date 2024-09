NASDAQ 100-Handel aktuell: So performt der NASDAQ 100 am Mittwochnachmittag

Derzeit zeigen sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Um 20:02 Uhr erhöht sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,98 Prozent auf 19 013,29 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,196 Prozent stärker bei 18 866,00 Punkten in den Mittwochshandel, nach 18 829,14 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 19 040,39 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 531,58 Punkten lag.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ 100 bereits um 2,33 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, bei 18 513,10 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2024, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 19 210,18 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 11.09.2023, den Wert von 15 461,87 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 14,93 Prozent zu Buche. Bei 20 690,97 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Zählern markiert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Lucid (+ 10,34 Prozent auf 3,90 USD), Arm (+ 7,87 Prozent auf 137,23 USD), Super Micro Computer (+ 6,82 Prozent auf 440,87 USD), NVIDIA (+ 5,54 Prozent auf 114,09 USD) und ASML (+ 4,85 Prozent auf 787,85 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Palo Alto Networks (-2,33 Prozent auf 339,48 USD), Warner Bros Discovery (-2,21 Prozent auf 6,87 USD), IDEXX Laboratories (-1,98 Prozent auf 486,12 USD), Monster Beverage (-1,61 Prozent auf 49,52 USD) und Verisk Analytics A (-1,57 Prozent auf 269,30 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 42 058 986 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,042 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Die JDcom-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Mit 5,36 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Diamondback Energy-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

